Сержант Алексей Артемов в составе эвакуационной группы мотострелкового подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ занимается спасением жизней сослуживцев, несмотря на огромные риски из-за непрерывных боев с подразделениями украинской армии на линии соприкосновения. Об этом сообщает 1 июля Министерство обороны РФ.

Всего за несколько месяцев, которые сержант состоит в эвакуационной группе, Артемов оказал первую медпомощь и вывел из-под огня противника более 300 российских солдат. Кроме того, сержант собственноручно вынес из-под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 30 сослуживцев.

Также в Минобороны рассказали о подвиге рядового Дмитрия Коренева, который в составе сводной штурмовой группы вместе со своим сослуживцем уничтожил пять военнослужащих ВСУ, вступив с превосходящей группой противника в стрелковый бой.

«Заняв выгодную позицию, военнослужащие запросили поддержку со стороны российского расчета FPV-дронов, а сами в это время вели непрерывный огонь по позициям украинских боевиков из стрелкового вооружения и закидывали их гранатами, не позволяя вести ответный огонь», ― заявили в российском оборонном ведомстве.

Действия рядового Дмитрия Коренева способствовали выполнению штурмовой группой поставленной боевой задачи — был захвачен опорный пункт ВСУ, что в дальнейшем способствовало успешному продвижению российских подразделений на данном направлении.

Накануне Минобороны сообщило, что младший сержант Камиль Давлетзянов, управляя танком, расчистил путь через минное поле для бронегруппы ВС РФ. Также в министерстве рассказали о подвиге гвардии старшего сержанта Дениса Хапрова, который вывел из строя бронированную машину ВСУ и нанес ущерб личному составу противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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