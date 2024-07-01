Сказке быть: Сати Казанова в положении, Канье Уэст в Москве

Герои столичной светской хроники во вторник, 25 июня, изучали тонкости индийской чайной церемонии и создания мандал. На следующий день слушали новые песни музыканта IVAN на закрытой презентации. В четверг изучали работы художников на VIP-открытии первой сибирской ярмарки современного искусства SCAN FAIR. А самым громким событием стал приезд американского рэпера Канье Уэста в Москву. «Известия» — о светских событиях прошлой недели и новостях шоу-бизнеса.

Индийский экспресс

Во вторник, 25 июня, светская Москва встретилась на одном из самых красивых мероприятий — трехлетии пространства Ashram от Натальи Османн. Оно проходило в эстетике роскошного индийского экспресса с уютными коврами и свисающими сверху навесами, словно от небольших рыночных палаток в закоулке индийского городка.

Фото: пресс-служба Ashram

Но главным украшением вечера стали не декорации, а гости, которые с энтузиазмом подошли к дресс-коду. Наряд певицы Сати Казановой, которая ждет ребенка, не скрывал заметно округлившийся живот. В программе были традиционная чайная церемония и мастер-класс по варке масалы, создание нейромандал и духовные практики.

Презентация нового альбома певца IVAN

В среду, 26 июня, в пространстве «СТУДИО» отгремела закрытая презентация четырех новых треков музыканта IVAN, которые вошли в его будущий мультижанровый альбом «Неформат». Для артиста же выступление стало своего рода репетицией первого большого сольного концерта в Санкт-Петербурге, который пройдет 6 июля.

IVAN Фото: пресс-служба Национальной музыкальной корпорации Слава Фото: пресс-служба Национальной музыкальной корпорации Вячеслав Макаров Фото: пресс-служба Национальной музыкальной корпорации Роман Архипов Фото: пресс-служба Национальной музыкальной корпорации Группа «Тутси» Фото: пресс-служба Национальной музыкальной корпорации

Поддержать исполнителя пришли певица Слава, Вячеслав Макаров, группы «Тутси», «Город 312», «Инь-Ян», экс-солист группы «Корни» Александр Асташенок и другие артисты.

Открытие выставки Alius в VS Gallery

Другая часть светской публики собралась в этот вечер в VS Gallery, где открылась персональная выставка Юлии Низамутдиновой (Julia Cyberflora) Alius (в переводе с латинского — «иные»). Она посвятила экспозицию теме приручения демонов методом месмеризации — этот термин художница придумала сама. Он означает придание объектам гипнотических свойств за счет комбинации визуальных и технических приемов.

Красноярские сливки

Вечером четверга свои лица в свете софитов показали коллекционеры и локальные художники Урала, Сибири и Дальнего Востока: в креативном кластере «Квадрат», пожалуй, самом модном месте Красноярска среди зумеров и миллениалов, 27 июня состоялось VIP-открытие первой сибирской ярмарки современного искусства SCAN FAIR.

Учитывая нечеловеческую жару — а на улице было +30 градусов, — гости выбрали легкие образы, навевающие мысли об отпуске и море. Получилась эдакая fashion-ирония — пляжное настроение в сердце тайги.

Инфлюенсер и соосновательница агентства SETTERS Александра Жаркова собрала образ из минималистичного черного платья с контрастной строчкой, а PR ярмарки Анастасия Петракова, певица и телеведущая Полина Фаворская и блогер Марианна Самсонова — летящие и воздушные наряды.

Совладелец Berrywood Family, идейный вдохновитель и основатель SCAN FAIR Дмитрий Журкин и замруководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Филатова Фото: пресс-служба SCAN FAIR/Сергей Чичиков Совладелец Berrywood Family Алексей Нейман и лайфстайл-блогер Марианна Самсонова Фото: пресс-служба SCAN FAIR/Сергей Чичиков Инфлюенсер, соосновательница агентства SETTERS Александра Жаркова Фото: пресс-служба SCAN FAIR/Сергей Чичиков PR ярмарки SCAN FAIR Анастасия Петракова и галеристка, основательница онлайн-пространства SHIFT Дарья Кузнецова Фото: пресс-служба SCAN FAIR/Сергей Чичиков Певица, телеведущая, экс-участница группы «Серебро» Полина Фаворская (FAVLAV) Фото: пресс-служба SCAN FAIR/Сергей Чичиков Инфлюенсер, фешен-блогер Лиза Гусевская Фото: пресс-служба SCAN FAIR/Сергей Чичиков

Мужчины же отказались от пиджаков, щеголяя по пространству ярмарки в легких рубашках и брюках, создавая непринужденный полуофициальный образ, — основатель SCAN FAIR и совладелец рестогруппы Berrywood Дмитрий Журкин решился в такую жару на total black, а партнер Журкина по бизнесу, ресторатор Алексей Нейман, наоборот, предпочел песочные оттенки. В таких же спокойных тонах на публике появилась замруководителя администратора Красноярского края Юлия Филатова.

Всего в пространстве собрались 41 художник и пять галерей, причем в часы превью продажи уже превысили миллион рублей, что довольно солидно для ярмарочного дебюта. Но гостей угощали не только региональным искусством. Коллекционеры и художники совместили эстетическое наслаждение с гастрономическим. За фуршет на правах сооснователя арт-проекта отвечала как раз ресторанная сеть Berrywood Family — в меню вошли изысканные закуски с дарами Сибири и неустанно пополняющиеся бокалы просекко.

Канье Уэст приехал в Москву

Самым громким событием прошлой недели стал внезапный визит Канье Уэста в Москву, о котором стало известно в воскресенье, 30 июня. Притом что приземлился он в аэропорту Внуково еще днем раньше. Новости о том, что рэпер, возможно, приедет в Россию, были и раньше, но они опровергались. Как не нашла подтверждения информация и о том, что в нынешний приезд Уэст даст концерт в «Лужниках». На самом деле музыкант приехал на юбилей к дизайнеру Гоше Рубчинскому — главному дизайнеру его бренда одежды Yeezy. Отведал русскую кухню в ресторане «Белуга», полюбовался на Красную площадь со смотровой площадки.

Местные артисты тут же решили продемонстрировать российское гостеприимство. Участники группы «Корни» пригласили американского рэпера на свой концерт.

Фото: Global Look Press/Alex Mateo Рэпер Канье Уэст

— У нас понятные всему миру песни о любви, которые до сих пор в тренде, а Канье любит всё русское, ему интересны традиции нашей страны, значит, ему наверняка интересно, как работает наш шоу-бизнес, — сказали музыканты «Известиям». — Мы больше 20 лет гастролируем по всей нашей стране и, если Канье захочет, покажем ему Россию и все самые интересные места, ну и накормим, конечно. А то он живет и не знает, что такое перепечи, калачи, холодец, калитки, хычины.

А продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, выразила надежду, что сам Канье всё же выступит в будущем в «Лужниках». Что теперь кажется вполне реальным, учитывая, что и с площадкой у артиста есть возможность познакомиться лично.