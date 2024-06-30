Умер сын помощника президента РФ Дмитрия Калимулина

Умер студент юридического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Александр Калимулин. Сообщение о смерти опубликовано на сайте факультета 30 июня.

«РИА Новости» уточняет, что Александр был сыном помощника президента РФ Дмитрия Калимулина.

«Юридический факультет МГУ <…> сообщает, что 29 июня 2024 г. ушел из жизни студент 1-го курса бакалавриата <…> Александр Дмитриевич Калимулин», — говорится в сообщении на сайте факультета.

Там выразили соболезнования родным и близким покойного. Александр Калимулин с 9-го класса участвовал в олимпиадах школьников по праву и стал победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по этому предмету в Москве. Кроме того, он увлекался спортом и современной музыкой, играл на барабанах.