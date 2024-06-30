В Новолипецком металлургическом комбинате сообщили об атаке беспилотников

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил представитель предприятия.

«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», — поделился он с ТАСС.

Ранее в этот день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять украинских дронов над регионом. Никто не пострадал, обломки упали на крышу жилого дома, уточнил он.

В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами РФ. 15 БПЛА сбили над территорией Курской, девять БПЛА — над территорией Липецкой, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.