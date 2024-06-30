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В Новолипецком металлургическом комбинате сообщили об атаке беспилотников

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил представитель предприятия.

«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», — поделился он с ТАСС.

Ранее в этот день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять украинских дронов над регионом. Никто не пострадал, обломки упали на крышу жилого дома, уточнил он.

Подлетный лов: система контроля воздушного пространства обнаружит дроны
Она позволяет пеленговать мини- и микро-БПЛА на предельно малых высотах

В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что за ночь силы ПВО уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами РФ. 15 БПЛА сбили над территорией Курской, девять БПЛА — над территорией Липецкой, по четыре БПЛА — над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА — над территориями Орловской и Белгородской областей.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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