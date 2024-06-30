Экс-генсек НАТО назвал Шольца «канцлером вечной войны» из-за сомнений по Украине

Нерешительность Олафа Шольца касательно вопросов военной помощи Украине превратит его не в «канцлера мира», а в «канцлера вечной войны». Об этом в субботу, 30 июня, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По словам экс-генсека, ФРГ на данный момент является вторым государством после Соединенных Штатов по объему помощи Украине. Однако в Берлине было много колебаний, когда речь шла о важных решениях по поставкам вооружений.

«Мы все помним месяцы дискуссий о танках Leopard. В настоящее время канцлер отказывается поставлять ракеты большой дальности Taurus», — напомнил он в интервью телеканалу n-tv.

Как отметил Расмуссен, такие колебания являются дополнительным стимулом для России. Так, во время дискуссий по поставкам Leopard РФ создала оборонительные укрепления. Колебания приводят не к миру, а к бесконечному военному конфликту, добавил бывший генсек НАТО.

«Я заметил, что канцлер Шольц хочет, чтобы его считали канцлером мира. Но я должен сказать, что дальнейшие колебания не сделают его канцлером мира. Наоборот, это сделает его канцлером вечной войны», — сказал Расмуссен, призвав Шольца быстрее одобрить поставку Taurus и снять ограничения на применение вооружений Запада.

Шольц неоднократно высказывался против передачи Taurus Киеву. Еще в марте он отмечал, что нельзя поставлять систему вооружения, имеющую очень широкий радиус действия, и не думать о том, как осуществлять контроль за ее применением. При этом он указал, что это возможно только при участии немецких солдат, что является пересечением красной черты для Германии.

А 3 мая на встрече с жителями в городе Люнебург в Нижней Саксонии в ответ на вопрос о Taurus он пошутил, что доверяет Киеву, однако «нельзя давать каждому всё оружие».

Ракеты Taurus являются оружием повышенной дальности. Первые испытания прошли в 1999 году. Базовая модель — Taurus KEPD (кинетическое проникающее средство поражения) 350 класса «воздух – поверхность». Она может поражать цели на расстоянии до 500 км, однако экспортная версия имеет дальность 300 км. Их могут переносить истребители F-16, которые Запад обещает поставить Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения помощи Украине.