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На Украине пограничники застрелили пытавшегося перейти границу с Румынией мужчину

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Фото: ТАСС/Zuma
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В Черновицкой области Украины сотрудники погранслужбы застрелили мужчину, который с напарником пытался нелегально перейти границу с Румынией. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как отмечается, пограничники открыли огонь после того, как мужчины напали на них с мачете.

«Происшествие случилось вчера около 22:00 (23:00 мск.). Пограничный наряд заметил двух мужчин, которые находились около 300 м от границы с Румынией. Когда пограничники попытались задержать уклонистов, один из них распылил слезоточивый газ в сторону пограничников, а второй достал мачете и ударил им одного из военных по ноге», — поделился собеседник с изданием.

После этого один из пограничников достал табельный пистолет и несколько раз выстрелил. Одному из мужчин пуля попала в ногу, другому — в голову. Второй пострадавший скончался на месте происшествия от полученных травм, добавил источник.

Отмечается, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Впадают в военкому: что известно об ужесточении мобилизации на Украине
Закон может вступить в силу через месяц

Ранее в этот день сообщалось, что сотрудники погранслужбы в Закарпатье задержали 17 человек, которые пытались незаконно выехать в Венгрию. Автомобиль с мужчинами удалось остановить в 200 м от границы. Находившиеся в нем мужчины должны были заплатить организаторам их незаконного выезда от $3 до $12 тыс.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее, а положений о демобилизации в нем нет. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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