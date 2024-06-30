Карта спецоперации на Украине 30 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится РФ с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на субботу, 30 июня, можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны РФ, подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 34-й бригады морской пехоты, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное, Старица, Веселое, Терновая, Жовтневое, Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери противника составили до 285 военнослужащих, танк, пять автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М109 Paladin производства США, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровое орудие Д-20, 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 57-й мотопехотной бригады ВСУ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 14-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах населенных пунктов Синьковка и Петропавловка Харьковской области, Григоровка и Серебрянка в ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Отражены две атаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны. ВСУ потеряли за сутки до 515 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) AS-90 Braveheart производства Великобритании, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, уничтожены два полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Юг» в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное в ДНР, улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 144-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Васюковка, Калинина, Часов Яр, Курдюмовка, Елизаветовка, Катериновка и Курахово в ДНР. Отражена атака штурмовой группы 214-го батальона «Опфор» ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США, четыре 152-миллиметровые орудия Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», четыре 105-миллиметровых орудия L-119 производства Великобритании. Также уничтожены склад артиллерийских боеприпасов ВСУ и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Новоалександровка в ДНР, улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 2-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Торецк, Кирово, Михайловка, Новгородское, Волчье, Шевченко, Сокол и Вишневое ДНР. За сутки отразили пять контратак штурмовых групп 24-й, 31-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ. Потери противника составили до 370 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, 152-миллиметровая гаубица 2А65 «Мста-Б», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, две 100-миллиметровые противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Кроме того, подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 115-й, 123-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Времевка, Новоукраинка и Великая Новоселка ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны противника. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-миллиметровую гаубицу М198 производства США, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30. Уничтожены два полевых склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.

Также подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 22-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Золотая Балка, Ольговка и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 105 военнослужащих, восемь автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 122-миллиметровая гаубица Д-30 и 105-миллиметровая орудие М119 производства США. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-AD» и три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Помимо этого оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен во время разгрузки железнодорожный эшелон с вооружением, военной техникой и личным составом 117-й механизированной бригады ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 127 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 беспилотных летательных аппарата, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», три ложные воздушные цели MALD производства США и девять реактивных снарядов HIMARS производства США.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 616 самолетов, 276 вертолетов, 26 968 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 535 зенитных ракетных комплексов, 16 463 танка и других боевых бронированных машин, 1361 боевая машина реактивных систем залпового огня, 11 129 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 23 136 единиц специальной военной автомобильной техники.

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