Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол России рассказал о переговорах по созданию российской базы в ЦАР
Мир
МИД КНР заявил об участии Си Цзиньпина в саммите ШОС
Происшествия
Четверо сотрудников МЧС России пострадали при обстреле в Донецке
Мир
На Украине задержали 17 мужчин при попытке незаконного выезда в Венгрию
Общество
МЧС предупредило о грозе с дождем и градом в Москве
Мир
МИД КНДР обвинил США в создании «азиатской версии НАТО»
Происшествия
Еще один украинский беспилотник уничтожен над Белгородской областью
Происшествия
Вертолет авиакомпании «Ангара» совершил жесткую посадку в Иркутской области
Мир
Экс-генерал армии Франции указал на потерю страной мирового влияния при Макроне
Мир
ВМС Великобритании заявили о «подозрительном сближении» с судном у берегов Йемена
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +30 градусов жары и грозы 30 июня
Мир
Лидер «желтых жилетов» заявил о попытке Макрона замаскировать беспрецедентный провал
Происшествия
В Волжском несколько человек отравились салатами из пекарни
Общество
Участники акции «Поезд памяти» преодолели половину пути по местам боевой славы
Общество
В ДНР нашли изданную на деньги США экстремистскую литературу
Культура
Продюсер Рудковская сообщила о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву
Происшествия
В Иркутской области загорелся склад на площади 6 тыс. кв. м

Политолог оценил влияние исхода парламентских выборов во Франции на Россию

Политолог Ордуханян: замена Макрона будет в любом случае положительна для РФ
0
Фото: REUTERS/Yves Herman
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Франция вряд ли изменит свою антироссийскую позицию, однако для РФ будет положительным любой исход парламентских выборов, при которых президентская коалиция Эммануэля Макрона потеряет лидерство. Об этом 30 июня в беседе с «Известиями» заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

«Изменения будут, но они будут не из-за того, что Франция изменит свою антироссийскую позицию, а просто Макрон завел отношения России и Франции настолько в тупик, настолько опустил это всё, что приход любого претендента сейчас — это будет для нас (для России. — Ред.) хорошая новость», — сказал Ордуханян

При этом он допустил, в случае проигрыша президентской коалиции партии Макрона на парламентских выборах, Франция может изменить свою риторику в отношении РФ, однако напомнил, что страна остается частью «коллективного Запада», поэтому даже умеренная риторика не гарантирует изменения антироссийской политики Франции, которая должна проявляться в действиях, а не в словах.

Также Ордуханян отметил, что на Западе обычно заявления кандидатов на выборах в парламент сильно отличаются от их дальнейших действий в случае прихода к власти.

«Тем не менее, внутри политической концепции, взаимоотношения внутри Европейского союза, взаимоотношения внутри НАТО особо не претерпят никаких изменений. Здесь чисто личностная борьба, потому что Макрон, конечно же, это человек, который вызывает раздражение уже у всех французов, так что сам факт этой смены будет уже положителен», — отметил он.

Левой, правой: во Франции соперничество партий набирает обороты
В стране проходят многотысячные митинги, а лидеры объединяются в борьбе за власть

Ранее в этот день во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Гражданам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

Борьба разворачивается между тремя основными блоками: ультраправой консервативной националистической партией «Национальное объединение», коалицией левых «Новый народный фронт» и центристской президентской коалицией.

Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов после поражения 9 июня на выборах в Европарламент, когда его партию поддержали лишь 15,2% электората. При этом партия «Национальное объединение» получила 31,8% голосов. Кроме того, согласно опросам, и сейчас большинство голосов могут получить депутаты правой партии.

Ранее в этот день основатель протестного французского движения «желтых жилетов» Тьерри-Поль Валет в беседе с «Известиями» заявил, что роспуск Нацсобрания должен был замаскировать беспрецедентный провал Макрона на выборах в Европарламент (ЕП). Также он подчеркнул, что подобными мерами президент создает политический хаос в стране.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024