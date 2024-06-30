Политолог оценил влияние исхода парламентских выборов во Франции на Россию

Франция вряд ли изменит свою антироссийскую позицию, однако для РФ будет положительным любой исход парламентских выборов, при которых президентская коалиция Эммануэля Макрона потеряет лидерство. Об этом 30 июня в беседе с «Известиями» заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

«Изменения будут, но они будут не из-за того, что Франция изменит свою антироссийскую позицию, а просто Макрон завел отношения России и Франции настолько в тупик, настолько опустил это всё, что приход любого претендента сейчас — это будет для нас (для России. — Ред.) хорошая новость», — сказал Ордуханян

При этом он допустил, в случае проигрыша президентской коалиции партии Макрона на парламентских выборах, Франция может изменить свою риторику в отношении РФ, однако напомнил, что страна остается частью «коллективного Запада», поэтому даже умеренная риторика не гарантирует изменения антироссийской политики Франции, которая должна проявляться в действиях, а не в словах.

Также Ордуханян отметил, что на Западе обычно заявления кандидатов на выборах в парламент сильно отличаются от их дальнейших действий в случае прихода к власти.

«Тем не менее, внутри политической концепции, взаимоотношения внутри Европейского союза, взаимоотношения внутри НАТО особо не претерпят никаких изменений. Здесь чисто личностная борьба, потому что Макрон, конечно же, это человек, который вызывает раздражение уже у всех французов, так что сам факт этой смены будет уже положителен», — отметил он.

Ранее в этот день во Франции открылись избирательные участки для голосования в первом туре внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату французского парламента. Гражданам в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.

Борьба разворачивается между тремя основными блоками: ультраправой консервативной националистической партией «Национальное объединение», коалицией левых «Новый народный фронт» и центристской президентской коалицией.

Макрон заявил о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов после поражения 9 июня на выборах в Европарламент, когда его партию поддержали лишь 15,2% электората. При этом партия «Национальное объединение» получила 31,8% голосов. Кроме того, согласно опросам, и сейчас большинство голосов могут получить депутаты правой партии.

Ранее в этот день основатель протестного французского движения «желтых жилетов» Тьерри-Поль Валет в беседе с «Известиями» заявил, что роспуск Нацсобрания должен был замаскировать беспрецедентный провал Макрона на выборах в Европарламент (ЕП). Также он подчеркнул, что подобными мерами президент создает политический хаос в стране.