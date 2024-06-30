Хаймерс попал в подвал жилого дома в Ясиноватая

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Четверо сотрудников МЧС России пострадали при обстреле в Донецке
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МЧС предупредило о грозе с дождем и градом в Москве
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МИД КНДР обвинил США в создании «азиатской версии НАТО»
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Мир
Экс-генерал армии Франции указал на потерю страной мирового влияния при Макроне
Мир
ВМС Великобритании заявили о «подозрительном сближении» с судном у берегов Йемена
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +30 градусов жары и грозы 30 июня
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Лидер «желтых жилетов» заявил о попытке Макрона замаскировать беспрецедентный провал
Происшествия
В Волжском несколько человек отравились салатами из пекарни
Общество
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В ДНР нашли изданную на деньги США экстремистскую литературу
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