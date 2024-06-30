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Участники акции «Поезд памяти» преодолели половину пути по местам боевой славы

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Фото: «Республика Карелия»/Сергей Юдин
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Школьники из России и СНГ преодолели практически половину пути в путешествии по местам боевой славы Великой Отечественной войны (ВОВ) в рамках акции «Поезд памяти», маршрут которого проходит по городам РФ и Белоруссии. На каждой точке маршрута для школьников подготовлена своя уникальная программа.

В рамках акции они посещают исторические места, где им рассказывают о событиях и подвигах героев войны.

Каждая остановка наполнена эмоциями и памятными встречами. Своими впечатлениями школьники делятся со сверстниками по пути уже в следующий город.

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26 июня поезд «Поезд памяти» совершил остановку в Санкт-Петербурге. Участники смогли увидеть фонтаны Петергофа, Исаакиевский собор, побывать в музее РЖД — генерального партнера проекта.

Ранее, 21 июня, заместитель председателя Совета Федерации, сенатор Константин Косачев рассказал «Известиям» о том, что главной новизной «Поезда памяти» в 2024 году является двукратное увеличение числа участников. Он подчеркнул, что история Великой Отечественной и память — это общее достояние, общий долг.

«Поезд памяти» проходит в третий раз. Проект запустили по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Совета республики Национального собрания Белоруссии Натальи Кочановой. Маршрут меняют каждый год, чтобы охватить как можно больше мест сражений и вспомнить больше побед советского народа.

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