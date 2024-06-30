Украинские СМИ сообщили о взрыве недалеко от купающихся людей в Одессе

В Одессе на пляже произошел взрыв. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе на пляже недалеко от купающихся людей произошел взрыв. Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Как сообщает издание, никто не пострадал.

Ранее, 26 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев преднамеренно минирует акваторию Черного моря. Она также указала, что подобные действия являются угрозой для других государств в регионе в связи с дрейфом мин.