Реклама
Прямой эфир
Мир
Пашинян заявил о готовности Армении к стратегическому партнерству с США
Мир
Глава погранслужбы Киргизии Шаршеев возглавит РАТС ШОС
Мир
Путин назвал причиной кризиса на Украине бесцеремонную политику США
Пресс-релизы
Одна из станций БАМа будет названа именем бывшего главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина
Общество
Мишустин поручил разработать новые проекты по технологической независимости АПК
Мир
Путин назвал отношения РФ и Ирана дружескими и конструктивными
Пресс-релизы
Совещание глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС состоится в Казани
Общество
Голикова спрогнозировала снижение числа женщин репродуктивного возраста до 2046 года
Экономика
ФАС согласовала цены на препарат для лечения заболеваний органов дыхания
Общество
СМИ сообщили о задержании попавшего под санкции США комбрига ВДВ Городилова
Мир
Путин указал на рост взаимодействия стран ШОС в культурно-гуманитарной сфере
Общество
Суд в Москве оставил в СИЗО обвиняемого в сборе военных сведений француза Винатье
Политика
Си Цзиньпин призвал страны ШОС сообща противодействовать внешнему вмешательству
Мир
Лидеры стран ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения
Мир
Путин заявил о более 5% прироста ВВП стран — членов ШОС в 2023 году
Мир
Путин назвал одной из приоритетных задач ШОС безопасность стран-участниц
Недвижимость
Названы способы сэкономить на съеме жилья

Украинские СМИ сообщили о взрыве недалеко от купающихся людей в Одессе

«Страна.ua»: в Одессе недалеко от купающихся людей произошел взрыв
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yulii Zozulia
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Одессе на пляже произошел взрыв. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе на пляже недалеко от купающихся людей произошел взрыв. Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, которые плавали у берега», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Как сообщает издание, никто не пострадал.

Сделано США: как готовилась и кем управлялась ракетная атака на жителей Севастополя
Запад руками Киева развязывает против России террористическую войну, уверены эксперты

Ранее, 26 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев преднамеренно минирует акваторию Черного моря. Она также указала, что подобные действия являются угрозой для других государств в регионе в связи с дрейфом мин.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024