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Харрис признала неудачное выступление Байдена на дебатах с Трампом

Харрис: выступление Байдена на дебатах не было его звездным часом
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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey
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Вице-президент США Камала Харрис отметила, что выступление главы Белого дома Джо Байдена в ходе дебатов с его конкурентом на грядущих выборах лидера страны Дональдом Трампом нельзя назвать звездным часом. Ее слова цитирует издание Deadline в субботу, 29 июня.

Харрис заявила, что выступление Байдена не стало его звездным часом, однако подчеркнула, что не стоит списывать его со счетов. По ее словам, кандидат от Демократической партии по-прежнему выгодно отличается от Трампа, которого Харрис, в свою очередь, назвала «угрозой демократии».

Вице-президент также напомнила слова, высказанные предвыборным штабом Байдена, что из-за одного неудачного выступления ничего не изменилось и Байден остается тем же кандидатом, за которого были готовы идти сторонники Демократической партии.

Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли 27 июня в Атланте. Действующий президент Соединенных Штатов заявил, что справился хорошо.

В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

После дебатов в США Reuters провело опрос, в ходе которого выяснилось, что американские избиратели, которые ранее не могли сделать выбор между кандидатами в президенты страны Байденом и Дональдом Трампом, теперь склонились к голосованию за республиканца.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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