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Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан

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Фото: REUTERS
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Посольство Саудовской Аравии в Бейруте в субботу, 29 июня, призвало подданных королевства покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и шиитской организацией «Хезболла».

«Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике внимательно следит за текущими событиями на юге Ливана, подтверждая свой призыв ко всем гражданам соблюдать запрет на поездки в Ливан, а также призывает уже находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана», — говорится в сообщении дипмиссии в соцсети X.

Накануне миссия Ирана при ООН заявила, что полномасштабная военная операция Израиля в Ливане будет означать начало «войны на уничтожение».

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Ранее, 25 июня, советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что урегулирование конфликта осложняется тем, что Израиль и базирующееся на территории Ливана движение «Хезболла» не ведут прямых переговоров.

24 июня сообщалось, что МИД Кувейта призвал своих граждан к эвакуации из Ливана из-за обострения обстановки в стране. Кроме того, днем ранее власти Канады направили военных для эвакуации 45 тыс. граждан из Ливана.

22 июня СМИ сообщили, что США будут готовы поддержать Израиль в случае войны с «Хезболлой». Телеканал CNN также отметил, что Белый дом опасается способности «Хезболлы» преодолеть воздушную оборону Израиля, в том числе и «хваленую систему противоракетной обороны «Железный купол».

До этого, 18 июня, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Израиль утвердил оперативные планы наступления на территории Ливана, приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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