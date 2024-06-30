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Десантники ВС РФ уничтожили ретранслятор беспилотников ВСУ на правом берегу Днепра

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Фото: Министерство обороны РФ
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Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) Рязанского полка из состава группировки войск «Днепр» парализовали управление дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив ретранслятор. Кадры боевой работы десантников 30 июня показало Минобороны России.

Операторы FPV-дронов ВС РФ круглосуточно занимаются разведкой, чтобы выявить новые позиции украинской армии и вытеснить их. Работа военнослужащих Вооруженных сил проводится на небольшом удалении от ВСУ, и операторы, рискуя своими жизнями, продолжают уверенно выполнять поставленные задачи.

Передаваемая разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) информация используется для для корректировки огня артиллерии в режиме реального времени. Оснащенные взрывными устройствами различных типов беспилотники рязанских десантников также оснащены запасом взрывчатки, благодаря чему дроны способны наносить удары по любым объектам ВСУ.

В процессе разведки российские солдаты обнаружили ретранслятор, который позволял беспилотникам противника достигать позиций ВС РФ на левом берегу Днепра.

Получив задачу, десантники направили дрон-камикадзе к вышке, где был закреплен передатчик. Беспилотнику потребовалось всего несколько минут, чтобы пересечь Днепр и нанести фатальный удар по ретранслятору, благодаря чему было парализовано управление украинскими БПЛА.

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Ранее, 21 июня, МО РФ сообщило, что расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ, а также успешно поразили вражескую бронемашину и блиндаж на ореховском направлении.

14 июня Минобороны показало, как операторы ударных FPV-дронов бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» обнаружили и уничтожили замаскированный танк Leopard немецкого производства на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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