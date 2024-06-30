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Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами

Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами

Sky: авантюра Макрона с досрочными выборами обречена на фиаско
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Авантюра президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами обречена на фиаско. Об этом 29 июня заявил европейский корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс.

Он отметил, что французская политика находится в смятении после шокирующего решения Макрона назначить досрочные парламентские выборы после поражения его партии на выборах в Европарламент.

«Его [Макрона] логика заключалась в том, что нация <…> каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от «Национального объединения» в частности. И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся», — резюмирует Парсонс.

Сообщается, что в результате общественного опроса в преддверии выборов на первом месте оказалась партия «Национальное объединение», на втором — альянс левых, а президентская коалиция заняла третье место.

Непопулярность президента Sky News объяснил тем, что Макрона считают «президентом для богатых», обвиняя его в продвижении себя, а не своей страны.

«Макрон всё еще молод по меркам мировых политических лидеров, но, возможно, его страна уже сыта по горло им», — добавил телеканал.

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В этот же день агентство Associated Press указало на ослабление авторитета Франции на европейской арене из-за Макрона. Сообщается, что каким бы ни был результат предстоящих выборов, решение Макрона о проведении их уже ослабило позиции Франции на европейской арене. Она также добавила, что политика партии «Национальное объединение», которой прогнозируют абсолютное большинство в новом парламенте, также вряд ли будет обнадеживающей для имиджа Франции в ближайшие годы.

В воскресенье, 30 июня, во Франции пройдет первый тур досрочных выборов в парламент. Изначально они были запланированы на 2027 год, однако Макрон распустил Национальное собрание после того, как потерпел поражение на выборах в Европарламент.

Партия «Национальное объединение» получила 31,8% голосов на выборах в Европарламент, при этом партию Макрона «Ренессанс» поддержали лишь 15,2% электората. Макрон подчеркнул, что Франции необходимо ясное парламентское большинство, чтобы «действовать в спокойствии и согласии».

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