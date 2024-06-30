В Нью-Йорке протестующие призвали Байдена уйти в отставку

Протестующие в Нью-Йорке вышли на улицы с табличками, призывающими президента США Джо Байдена снять свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщил журналист пресс-пула Белого дома в субботу, 29 июня.

Байден прибыл в Нью-Йорк для участия в сборе средств в рамках своей предвыборной кампании. Народ встретил его призывами подать в отставку во благо страны.

«Пожалуйста, уходи ради США», «Спасибо, следующий», «Уйди ради демократии» и «Мы тебя любим, но время пришло», — такие призывы виднелись на транспарантах митингующих.

28 июня американский журналист Сеймур Херш заявил, что пора готовить заявление об уходе в отставку. К такому решению публицист пришел, проанализировав парадоксальную логику Байдена касаемо его последних внешнеполитических решений.

Тогда же редакционный совет The New York Times призвал Байдена отказаться от участия в президентских выборах. Издание пояснило, что, несмотря на прошлые президентские выборы 2020 года, по итогам которых Байден победил экс-президента Дональда Трампа, нельзя ожидать, что в этом году избиратели проигнорируют очевидное: президент США уже не тот человек, что четыре года назад.

Дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня в Атланте. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.