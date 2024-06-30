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Сальдо сообщил о сокращении комендантского часа в Херсонской области

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Фото: РИА Новости
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В Херсонской области на 60 минут сократили комендантский час. Об этом 29 июня сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«С сегодняшнего дня период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливается с 23:00 до 05:00. Соответствующие изменения внесены в указ от 20.10.2022 года», — написал он.

По его словам, подобные изменения произошли по просьбам сельхозпроизводителей региона, так как в разгар работ по сбору урожая механизаторы работают допоздна, а каждый час и каждая минута — это тонны зерна.

«Создадим для наших аграриев максимально благоприятные условия!» — призвал Сальдо.

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В августе прошлого года Сальдо рассказал о том, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают фугасными снарядами поля на левом берегу Днепра в Херсонской области, поджигая их в момент уборки урожая. Он также указал на то, что каждый день ВСУ наносят от 100 до 200 ударов по левобережной части Херсонской области. Он подчеркнул, что в основном обстреливаются гражданские объекты.

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