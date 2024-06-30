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В Литве активистку оштрафовали на €700 за пост с портретом Ленина

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Фото: соцсети
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В Литве общественницу Эрику Швенчёнене, которая в день рождения Владимира Ленина разместила его портрет с цитатой на своей странице в соцсетях, оштрафовали на €700. Об этом 29 июня сообщило ELTA.

«Это был пост про историю, которую мы не должны забывать. На фоне Ленина была одна из самых запоминающихся фраз этого человека: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Я написала, что сегодня эта фраза актуальна как никогда», — рассказала активистка.

Агентство отметило, что общественницу обвинили по административной статье «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символики, символов авторитарных режимов». В настоящее время она рассматривает возможность обжалования штрафа в суде.

Швенчёнене добавила, что опубликовала пост только в информационных целях и не должна быть за это наказана.

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