В Литве активистку оштрафовали на €700 за пост с портретом Ленина

В Литве общественницу Эрику Швенчёнене, которая в день рождения Владимира Ленина разместила его портрет с цитатой на своей странице в соцсетях, оштрафовали на €700. Об этом 29 июня сообщило ELTA.

«Это был пост про историю, которую мы не должны забывать. На фоне Ленина была одна из самых запоминающихся фраз этого человека: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Я написала, что сегодня эта фраза актуальна как никогда», — рассказала активистка.

Агентство отметило, что общественницу обвинили по административной статье «за публичную демонстрацию нацистской и коммунистической символики, символов авторитарных режимов». В настоящее время она рассматривает возможность обжалования штрафа в суде.



Швенчёнене добавила, что опубликовала пост только в информационных целях и не должна быть за это наказана.

10 мая мэрия Вильнюса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне установила мусорный бак «для советской ностальгии» на кладбище на том месте, где до этого находился мемориал советским воинам. Как заявил 9 мая градоначальник столицы Литвы Валдас Бенкунскас, данное место является «самым подходящим в городе».

17 апреля парламент Литвы запретил носить георгиевскую ленточку, а также демонстрировать символику Z и V. За демонстрирование символики физическим лицам грозит штраф в размере €300–700, а юридическим — до €1,2 тыс. Если нарушения повторятся, то штраф уже составит €500–900 для физлиц, €800–1,5 тыс. — для юрлиц.