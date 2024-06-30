Директор лагеря в Пензе рассказала о состоянии заболевших детей

Директор детского лагеря «Белка» в Пензе Елена Анохина рассказала «Известиям» в субботу, 29 июня, что в настоящее время нет никаких вопросов по состоянию детей, обратившихся ранее в медпункт с жалобами на плохое самочувствие.

«28-го числа ребята обратились в медпункт с жалобами, на которые мы среагировали», — рассказала она.

Директор объяснила, что администрация лагеря своевременно обратилась в Роспотребнадзор по этому поводу. Кроме того, в лагерь были приглашены медицинские работники из ближайшей детской поликлиники. Детям была оказана необходимая помощь.

«Все сотрудники всех отделов оперативно отреагировали, на сегодняшний момент никаких вопросов по состоянию детей нет», — резюмировала Анохина.

Ранее в субботу в Пензе в детском оздоровительном центре «Белка» свыше 30 детей обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Прокуратура Пензенской области начала проверку.

При наличии оснований правоохранительные органы примут меры прокурорского реагирования. Ранее прокуратура проводила проверку указанного лагеря и обнаружила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Известно, что в детском оздоровительном центре был заменен организатор питания.

По мнению матери одного из заболевших детей, причиной произошедшего могло стать отсутствие необходимых санитарных условий, однако она отметила, что ее сын не жаловался на питание в лагере. В самом же лагере такую массовую вспышку заболеваний объясняют «поветрием».