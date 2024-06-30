Полиция обыскала офисы поставщика военной техники в ЕС по делу о коррупции

Полиция трех стран Евросоюза — Франции, Испании и Нидерландов — провела обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales в рамках расследования дела о коррупции. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает агентство Reuters.

Представитель Thales подтвердил агентству проведение обысков, но не сообщил никаких подробностей, заявив лишь, что компания сотрудничает с властями. Обыски проводились в рамках двух разных расследований, сообщил источник.

Одно из них было открыто в 2016 году по подозрению в коррупции иностранного государственного чиновника, преступном сговоре и отмывании денег, связанных с продажей подводных лодок и строительством военно-морской базы в Бразилии.

Второе — в июне 2023 года по подозрению в коррупции и торговле влиянием, преступном сговоре и отмывании денег, связанных с продажей военного и гражданского оборудования за границу, сказал источник.

«Thales отмечает, что строго соблюдает национальные и международные законы», — заявил представитель компании. По его словам, компания разработала и внедрила глобальную программу соответствия, которая отвечает самым высоким отраслевым стандартам.

Расследование продолжается.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что Европейский союз создал комиссию по борьбе с коррупцией и хищениями западного финансирования Украины в рамках помощи стране суммой в €50 млрд до 2027 года. Ожидается, что комиссия в составе трех человек будет располагаться в Брюсселе, а в Киеве будет действовать ее отдельное подразделение — секретариат.