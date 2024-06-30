Младший сержант Давлетзянов расчистил от мин путь бронегруппе ВС РФ

Младший сержант Камиль Давлетзянов, управляя танком, расчистил путь через минное поле для бронегруппы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). О новых подвигах российских военнослужащих в воскресенье, 30 июня, рассказали в Минобороны.

Экипаж танка вел огневую поддержку штурмовиков во время наступления, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались закрепиться на новых позициях.

«Младший сержант Давлетзянов, управляя танком, совершил маневр и ворвался непосредственно на передний край обороны противника. Благодаря внезапному броску российские танкисты застали врага врасплох и в упор начали уничтожать украинских боевиков, не давая им закрепиться и подготовить оборонительные сооружения», — рассказали в ведомстве.

ВСУ попытались установить мины на пути российских бронированных машин. Информация об этом была передана Давлетзянову. Он, несмотря на опасность, проделал безопасный ход в минных заграждениях при помощи минного трала, тем самым позволив бронегруппам ВС РФ покинуть территорию без потерь.

Благодаря действиям младшего сержанта Давлетзянова танкисты обеспечили огневую поддержку наступающих российских штурмовых групп, которые значительно улучшили положение по переднему краю и закрепились на занятых позициях.

Также в Минобороны рассказали о подвиге гвардии старшего сержанта Дениса Хапрова, который вывел из строя бронированную машину ВСУ и нанес ущерб личному составу противника.

Штурмовые подразделения ВС РФ выполняли задачу по подавлению огневых точек ВСУ, когда российская разведка обнаружила украинский бронетранспортер (БТР), внутри которого находилась пехота противника. Хапров занял огневую позицию и нанес удар по цели из гранатомета, уничтожив БТР. После этого старший сержант открыл огонь из стрелкового оружия, в результате чего были ликвидированы пять военнослужащих ВСУ.

Грамотные действия Хапрова позволили обеспечить продвижение российских штурмовых групп.

Ранее, 27 июня, в Минобороны рассказали, как гвардии рядовой Владимир Смирнов в составе расчета САУ осуществлял артиллерийскую поддержку обороняющихся российских мотострелковых подразделений на одном из направлений СВО, когда противник попытался атаковать. Бойцу пришлось активизировать весь опыт и способности для подавления активности противника.

До этого, 26 июня, в Минобороны рассказали, как подразделение замкомбатальона по вооружению майора Алексея Каравайцева выполняло задачу по обеспечению живучести, эвакуации и по оперативному ремонту вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) группировки российских войск. В один из дней при доставке отремонтированной техники на передовую колонна майора попала в засаду диверсантов ВСУ и вступила в бой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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