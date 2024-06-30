В Нью-Йорке полицейские застрелили 13-летнего подростка с муляжом пистолета

Сотрудник полиции застрелил 13-летнего подростка каренского происхождения (один из основных этносов Мьянмы), который направил на правоохранителей муляж огнестрельного оружия. Об этом 29 июня сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на шефа полиции города Ютика (штат Нью-Йорк) Марка Уильямса.

Инцидент произошел поздним вечером 28 июня в Ютике (около 400 км от столицы штата), когда правоохранители остановили двух подростков. Один из юношей не подчинился полицейским, убежал от них, после чего направил на них предмет, который был очень похож на пистолет.

После этого, заявил Уильямс, один из патрульных выстрелил в грудь подростку.

«По словам шефа полиции, подростку, которого он описал как 13-летнего азиатского мальчика, сотрудники полиции оказали «немедленную» первую помощь и доставили в больницу Винн, где он скончался от полученных травм», — сказал он.

Как отмечает AP, Уильямс не прокомментировал, почему полицейские остановили подростков и что предшествовало выстрелу, и подчеркнул, что эта информация будет уточнена в ходе расследования генеральной прокуратуры штата. Тем не менее полицейский Ютики поделился, что на месте происшествия был обнаружен муляж пневматического пистолета Glock 17 Gen 5 со съемным магазином.

Шеф полиции также заявил, что личность полицейского, который застрелил ребенка, будет раскрыта в ближайшие дни после того, как будет опубликован первичный отчет о происшествии. Тогда же будут обнародованы записи с камер, которыми были экипированы патрульные. Тем временем причастные к стрельбе сотрудники полиции временно отстранены от работы с сохранением зарплаты в соответствии с протоколом.

Ранее, 2 мая, стало известно, что полицейские в американском штате Висконсин застрелили 14-летнего вооруженного ученика около здания средней школы деревни Маунт-Хориб.