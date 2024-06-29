Генпрокурор РФ обсудил с коллегой из Венесуэлы борьбу с преступностью

Генпрокурор РФ Игорь Краснов и его коллега из Венесуэлы Тарек Вильям Сааб в субботу, 29 июня, обсудили вопросы эффективной борьбы с преступностью на пространстве БРИКС.

«Наш диалог еще раз продемонстрировал, насколько близки наши подходы и приоритеты по различным вопросам, которые требуют нашей реакции, начиная от глобальных подходов к формированию универсальных традиционных ценностей в обществе до оценки роли прокурорских служб в разрешении самых разных проблем в наших обществах», — сказал Краснов во время встречи.

Он заявил, что эффективно бороться с транснациональной преступностью и разрешать те проблемы, которые стоят перед нашими обществами, возможно только совместными усилиями стран.

«Мы с вами также обсуждали важность создания среды доверия между прокурорами и обществом, и в этом наши оценки с вами едины и полностью совпадают», — добавил генпрокурор РФ.

Краснов также напомнил о прошедшей на прошлой неделе в Санкт-Петербурге встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС в расширенном составе. На ней, по словам генпрокурора РФ, обсуждались цифровые решения для борьбы с преступностью в виртуальном пространстве.

Также Краснов подтвердил намерение о наращивании сотрудничества с Венесуэлой в двустороннем формате.

6 июня Игорь Краснов впервые подписал соглашение о сотрудничестве с генпрокурором республики Гондурас Мануэлем Антонио Диасом Галеасом в рамках двусторонней встречи в Санкт-Петербурге. Краснов в ходе встречи отметил, что на сегодняшний день преступники часто используют современные технологии. По мнению генпрокурора, две страны могут помочь друг другу в противостоянии терроризму, экстремизму и коррупции.