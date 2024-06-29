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Сюжет:

Кеннеди-младший указал на усиление экономики России из-за санкций США

Кеннеди-младший: экономика России стала сильнее из-за санкций США
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Фото: ТАСС/Zuma
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Американские санкции не работают, они укрепляют экономику России. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu.

«Это иллюзия, что мы единственная сверхдержава в мире. И вы знаете, это больше не работает. Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была», — сказал он.

По словам Кеннеди-младшего, у РФ появился иммунитет к санкциям. Когда на какую-либо страну нападают, она становится сильнее, добавил независимый кандидат. Как он отметил, это катастрофа для американской стороны.

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28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все введенные Европейским союзом антироссийские санкции оказались неэффективными, они так и не смогли подорвать экономику России вопреки планам Запада. По ее словам, РФ, несмотря на препятствия ЕС, продолжит снабжать мировые рынки энергоресурсами, удобрениями и продовольствием.

Ранее, 6 июня, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов, поспособствовавших развитию экономики РФ. По мнению Силуанова, Россия научилась выходить из сложных ситуаций благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике. Он подчеркнул, что именно это создало фундамент устойчивости страны, когда в мировой экономике происходили сложнейшие, турбулентные ситуации.

До этого, 5 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло.

Еще в апреле глава комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин в интервью газете The Financial Times заявил, что санкции против РФ не способны помешать экономике России. В статье также напомнили, что с момента начала спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении более 2 тыс. лиц и организаций, связанных с Россией.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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