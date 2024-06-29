Американские санкции не работают, они укрепляют экономику России. Об этом заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu.

«Это иллюзия, что мы единственная сверхдержава в мире. И вы знаете, это больше не работает. Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была», — сказал он.

По словам Кеннеди-младшего, у РФ появился иммунитет к санкциям. Когда на какую-либо страну нападают, она становится сильнее, добавил независимый кандидат. Как он отметил, это катастрофа для американской стороны.

28 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все введенные Европейским союзом антироссийские санкции оказались неэффективными, они так и не смогли подорвать экономику России вопреки планам Запада. По ее словам, РФ, несмотря на препятствия ЕС, продолжит снабжать мировые рынки энергоресурсами, удобрениями и продовольствием.

Ранее, 6 июня, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов, поспособствовавших развитию экономики РФ. По мнению Силуанова, Россия научилась выходить из сложных ситуаций благодаря денежно-кредитной и бюджетной политике. Он подчеркнул, что именно это создало фундамент устойчивости страны, когда в мировой экономике происходили сложнейшие, турбулентные ситуации.

До этого, 5 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что западные страны собирались подорвать экономику России в течение нескольких месяцев после начала спецоперации, но сейчас очевидно, что этого не произошло.

Еще в апреле глава комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин в интервью газете The Financial Times заявил, что санкции против РФ не способны помешать экономике России. В статье также напомнили, что с момента начала спецоперации на Украине Великобритания ввела санкции в отношении более 2 тыс. лиц и организаций, связанных с Россией.

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.