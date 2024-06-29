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Один человек погиб и один пострадал при столкновении двух катеров под Ростовом

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Фото: t.me/mchs_rostov
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Два катера столкнулись на выходе из реки Азовки в Дон в Ростовской области, один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщили в субботу, 29 июня, в главном управлении (ГУ) МЧС по региону.

«На выходе из реки Азовки в Дон в районе лодочной станции произошло столкновение катеров Berkut и «Новая Ладога», — отметило ведомство в Telegram-канале.

На месте погиб водитель катера Berkut. Госпитализирована пассажирка второго маломерного судна.

Транспортная прокуратура организовала проверку, разлив нефтепродуктов на месте происшествия не зафиксирован. По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В июне 2023 года девочка-подросток пострадала в результате столкновения гидроцикла и катера на реке Великой в Пскове. Пассажирка гидроцикла 2007 года рождения получила различные травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

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