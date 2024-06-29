Пострадавшую при сходе вагонов поезда в Коми девочку доставили в Москву
Девочку, пострадавшую в Коми при сходе вагонов поезда № 511, следовавшего по маршруту Воркута – Новороссийск, 29 июня доставили на лечение в Москву.
Изначально ее перевели из Интинской центральной городской больницы в Детскую республиканскую клиническую больницу в Сыктывкаре. Там прошла консультация с московскими медиками.
Дальнейшее лечение пациентка будет проходить в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Как ранее уточняли в пресс-службе Минздрава, 14-летний ребенок находится в тяжелом состоянии.
Ранее, 27 июня, подруга семьи ребенка сообщила «Известиям», что девочке в дальнейшем может потребоваться пластический хирург.
В тот же день сообщалось, что число погибших при сходе поезда Воркута – Новороссийск в Коми увеличилось до трех. В результате ЧП погибли двое мужчин и одна девочка. По последним данным, госпитализированы восемь пострадавших.
Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми на перегоне Инта – Угольный вечером 26 июня. Предварительно, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
В сошедшем с рельсов поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. 182 пассажира 27 июня были отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.