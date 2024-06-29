В Москве задержали угрожавшего пистолетом охраннику ж/д станции мужчину
В Москве задержали злоумышленника, который пистолетом угрожал охраннику на железнодорожной станции Львовская, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу, 29 июня.
С заявлением об инциденте в правоохранительные органы обратился сотрудник транспортной безопасности. По его словам, в ходе несения службы на платформе станции Львовская он увидел, как несколько молодых людей разрисовывают вагоны электрички.
Когда охранник потребовал прекратить противоправные действия, то один из них достал пистолет и направил в сторону мужчины. При этом хулиган попросил своих друзей продолжать портить вагоны.
«Дознавателем ЛУ МВД России на станции Москва-Курская возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 213 УК РФ», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Ранее, 27 июня, Чертановский районный суд Москвы привлек к административной ответственности двух мужчин, которые загорали в трусах на детской площадке и напали на женщину после замечания. Мужчинам назначено наказание в виде административного ареста на 15 и 10 суток соответственно.