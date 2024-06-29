Кириенко рассказал о регулярном проведении Всемирного фестиваля молодежи

В России каждые два-три года между Всемирными молодежными фестивалями будут проходить тематические, с участием 10 тыс. человек. Кроме того, ежегодно будут проводиться небольшие молодежные форумы. Об этом в субботу, 29 июня, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на закрыти праздника в парке «Ходынское поле» в Москве.

По его словам, Всемирный фестиваль с участием 20 тыс. человек будет проходить раз в шесть лет. Каждые 2–3 года будет проходить фестиваль с участием 10 тыс. участников: 5 тыс. из России и 5 тыс. из других стран.

«И каждый год будут проходить международные тематические форумы», — продолжил Кириенко.

В пример такого мероприятия он привел участие около 1,5 тыс. иностранных гостей в праздновании Дня молодежи в России.

Ранее в субботу Кириенко поздравил россиян с Днем молодежи. Он отметил, что в каждом городе России в субботу проходят настоящие праздники молодежи.

В ходе открытия фестиваля состоялся телемост с Владивостоком. Молодежь двух городов поздравила друг друга с праздником. Также в ходе телемоста запустили конкурс на звание «Молодежная столица России – 2025».

В начале апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Всемирный фестиваль молодежи в России будет проходить раз в шесть лет. Он добавил, что «менее масштабные мероприятия также с определенной периодичностью будут проводиться по линии и в рамках общей программы по работе с молодежью».

6 марта Путин отметил, что Россия стремилась создать на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) условия свободы, творчества и дружбы. Глава государства подчеркнул, что РФ всегда будет открыта для участников фестиваля и их благородных начинаний.

Третий Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».