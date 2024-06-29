Реклама
Прямой эфир
Спорт
Действующий чемпион Европы Италия проиграла Швейцарии в первом матче Евро-2024
Общество
СК возбудил дело о теракте после гибели пяти человек при обстреле Курской области
Политика
В Госдуме заявили о причастности дронов США к атакам на Севастополь
Мир
В МО Белоруссии сообщили о росте напряженности на границе с Украиной
Мир
Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему
Мир
МВД Сербии повысило уровень готовности силовиков из-за угрозы терактов
Общество
Пострадавшую при сходе вагонов поезда в Коми девочку доставили в Москву
Мир
СМИ указали на зависимость трудоспособности Байдена от времени суток
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при столкновении двух катеров под Ростовом
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пистолетом охраннику ж/д станции мужчину
Мир
МВФ потребовал изменить Таможенный кодекс Украины для борьбы с коррупцией
Мир
Суд оправдал 28 связанных с «Панамским архивом» фигурантов
Мир
Захарова посетовала на отсутствие Пелоси на дебатах Трампа и Байдена
Экономика
Правительство России продлило разрешение на экспорт бензина до 31 июля
Общество
Кириенко рассказал о регулярном проведении Всемирного фестиваля молодежи
Происшествия
В Петербурге подростки на самокате сбили беременную женщину с коляской
Общество
Иностранный журналист назвал праздник выпускников «Алые паруса» невероятным
Сюжет:

Такер Карлсон указал на заметную за 10 тыс. миль деменцию Байдена

Такер Карлсон заявил, что деменцию Джо Байдена видно за 10 тыс. миль
0
Фото: REUTERS/Louisa Gouliamaki
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Деменцию президента США Джо Байдена видно за 10 тыс. миль. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, опубликовав 29 июня в социальной сети X (бывш. Twitter) видео, посвященное президентским дебатам.

«Деменция Джо Байдена видна за 10 тыс. миль», — подписал свой пост журналист.

Он поразился, насколько сильно люди удивляются сообщениям о болезни американского лидера. Кроме того, Карлсон отметил, что демократы не верят в деменцию Байдена.

Как отметил журналист, в 2019 году он узнал о диагнозе на тот момент баллотирующегося кандидата и в одном из своих выступлений затронул эту тему. Люди возмутились этим заявлениям и назвали обозревателя расистом, добавил он.

Демократы оказались в тупике после дебатов Трампа и Байдена. И вот почему

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли 27 июня в Атланте. Действующий президент Соединенных Штатов заявил, что справился хорошо.

В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

После дебатов в США Reuters провело опрос, в ходе которого выяснилось, что американские избиратели, которые ранее не могли сделать выбор между кандидатами в президенты страны Байденом и Дональдом Трампом, теперь склонились к голосованию за республиканца.

На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024