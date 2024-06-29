Такер Карлсон указал на заметную за 10 тыс. миль деменцию Байдена
Деменцию президента США Джо Байдена видно за 10 тыс. миль. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон, опубликовав 29 июня в социальной сети X (бывш. Twitter) видео, посвященное президентским дебатам.
«Деменция Джо Байдена видна за 10 тыс. миль», — подписал свой пост журналист.
Он поразился, насколько сильно люди удивляются сообщениям о болезни американского лидера. Кроме того, Карлсон отметил, что демократы не верят в деменцию Байдена.
Как отметил журналист, в 2019 году он узнал о диагнозе на тот момент баллотирующегося кандидата и в одном из своих выступлений затронул эту тему. Люди возмутились этим заявлениям и назвали обозревателя расистом, добавил он.
Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли 27 июня в Атланте. Действующий президент Соединенных Штатов заявил, что справился хорошо.
В свою очередь, телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.
После дебатов в США Reuters провело опрос, в ходе которого выяснилось, что американские избиратели, которые ранее не могли сделать выбор между кандидатами в президенты страны Байденом и Дональдом Трампом, теперь склонились к голосованию за республиканца.
На следующий день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что после неудачных предвыборных дебатов Байдена с Трампом в Демократической партии неофициально обсуждается замена нынешнего главы Белого дома на другого кандидата. Журналисты отмечают, что неудачное выступление Байдена повергло Демократическую партию в смятение.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.