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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

«Около 18:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

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Ранее в этот день сообщалось, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по движущимся по дороге автомобилям в Белгородской области, в результате случившегося пострадали три мирных жителя. Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что в селе Богун-Городок были атакованы еще две машины, пострадавших в результате не было обнаружено. Также три транспортных средства сгорели полностью, уточнил он.

В субботу средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники около 9:45 и 13:00 мск. Также сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили шесть украинских дронов над четырьмя регионами РФ: один ― над территорией Брянской области, один ― над территорией Белгородской области и два ― над территорией Республики Крым.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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