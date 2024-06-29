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Сюжет:

Официант кафе в Севастополе рассказал о спасении людей с пляжа во время атаки ВСУ

В Севастополе во время атаки ВСУ официант вывел людей через задний вход кафе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Официант Кирилл Струпинский, работавший в одном из кафе на пляже в Учкуевке, рассказал 29 июня «Известиям» о том, как спас во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь несколько десятков человек.

Молодой человек пояснил, что вышел из-за барной стойки, когда начался обстрел и осколки начали лететь в кафе.

«Я сначала хотел побежать, но впереди меня прилетел осколок. Я лег и спросил, есть ли раненые. Мне ответили, что есть», — рассказал Кирилл.

Тогда он решил вывести через задний вход в кафе около 15 человек. Затем официант бросился спасать раненых. Сначала он наложил жгут из собственной футболки на локоть раненого мужчины. Затем помог девочке, которая была ранена в оба бедра.

«Был дедушка тяжело ранен, насквозь. Я ему закрыл раны остатками футболки, чтобы не вытекала кровь», — продолжил он.

После этого Кирилл побежал по пляжу, чтобы найти раненых и помочь им.

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Накануне, 27 июня, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о доработке системы оповещения населения. По его словам, в первую очередь она будет доработана с учетом баллистики. Он добавил, что закрывать городские пляжи не будут, но от их посещения рекомендовано отказаться.

В воскресенье, 23 июня, ВСУ нанесли удар по Севастополю с помощью американских ракет ATACMS. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали. В тот же день стало известно, что среди погибших была дочь заммэра Магадана, которая находилась с родителями на пляже.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ритуальным преступлением, потому что атака Украины была совершена в день Святой Троицы. В Минобороны РФ отметили, что причастность США не вызывает никаких сомнений, Вашингтон и его сателлиты занимаются подстрекательством Киева к убийству мирных российских граждан.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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