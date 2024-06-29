Младенец погиб при пожаре в жилом доме в Башкирии
Пожар произошел в жилом доме в Белебеевском районе Башкирии, погиб младенец. Об этом 29 июня сообщила прокуратура республики в своем Telegram-канале.
Возгорание возникло в одноэтажном доме в селе Слакбаш. В нем проживала многодетная семья.
«В результате происшествия скончался 11-месячный ребенок», — добавили в надзорном органе.
Во время пожара двое других детей были у соседей.
Ранее в субботу в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту гибели девятилетнего ребенка при пожаре в многоквартирном доме. В момент начала пожара мальчик находился дома один.