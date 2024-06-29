Девять человек пострадали в ДТП в Ярославской области
ДТП с участием трех транспортных средств произошло днем в субботу, 29 июня, в Ярославской области, пострадали девять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщило региональное управление МВД.
«29 июня около 15:03 в Некрасовском районе произошло ДТП с участием трех транспортных средств», — уточнили в полиции.
Столкнулись два автомобиля Renault и один Deawoo. Среди пострадавших двое детей и младенец.
Пострадавшие госпитализированы, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в субботу три транспортных средства столкнулись в Чувашии, в ДТП пострадали четыре человека. В больницу госпитализированы две женщины и две малолетние девочки.