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В Госдуме заявили о причастности дронов США к атакам на Севастополь

Депутат Белик: дроны США имеют прямое отношение к атакам на Севастополь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Разведывательные беспилотники США в Черном море имеют прямое отношение к ракетным атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в субботу, 29 июня, заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Он уточнил, что позиция Москвы по присутствию беспилотников-разведчиков США в Черном море ясна.

«Если за океаном не до конца это поняли, то пусть пеняют сами на себя. Беспилотники США имеют прямое отношение к гибели наших жителей в Севастополе, так как направляют удары украинских боевиков», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Белик подчеркнул, что американские дроны угрожают населению Севастополя и Крыма.

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Ранее в субботу депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет отметил, что ответ России на американские провокации в Черном море станет вынужденной мерой перед угрозой для жизни россиян. По его мнению, отсутствие реакции РФ будет воспринято как слабость.

Накануне, 28 июня, заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх назвала законными полеты американских дронов и самолетов над международными водами и заявила, что США продолжат это делать.

В тот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу Вооруженных сил (ВС) России внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации в связи с участившимися полетами западных стратегических беспилотников над Черным морем. Кроме того, в российском военном ведомстве подчеркнули, что увеличившееся число дронов США над морем указывает на растущую вовлеченность Запада в украинский конфликт.

За последнее время было зафиксировано несколько подобных инцидентов. 23 июня сообщалось, что беспилотник Global Hawk находился в воздушном пространстве над Черным морем к юго-востоку от Крыма в момент атаки ВСУ на Севастополь. По последним данным, в результате атаки пострадал 151 человек, 82 из них госпитализированы, погибли четверо. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полетные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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