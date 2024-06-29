Мать заболевшего в лагере в Пензе мальчика указала на полное отсутствие там санитарии

Мать заболевшего в пензенском лагере «Белка» ребенка 29 июня поделилась с «Известиями» подробностями произошедшего. Она предположила, что причиной массового недомогания детей может быть «полное отсутствие там санитарии».

По словам Светланы Смагиной, ее сын переболел в легкой форме, но температура держится у него до сих пор. Женщина отметила, что не поняла, было ли у ее сына пищевое отравление или ротавирус.

«Всегда думаешь, что виновато питание, раз отравление такое массовое. Сегодня прочитала в новостях, что около 100 детей забрали из лагеря», — уточнила она в беседе с изданием.

Женщина также обратила внимание на то, что ее сын не жаловался на питание в лагере. Поэтому она не знает, в чем может быть причина возможного отравления.

При этом она подчеркнула, что достоверность слов про количество пострадавших детей не гарантирует. Она предположила, что причина отравления может быть в «полном отсутствии санитарии».

В самом же лагере такую массовую вспышку заболеваний объясняют «поветрием».

Ранее в субботу в Пензе в детском оздоровительном центре «Белка» свыше 30 детей обратились за медицинской помощью из-за плохого самочувствия. Прокуратура Пензенской области начала проверку.

При наличии оснований правоохранительные органы примут меры прокурорского реагирования.

Ранее прокуратура проводила проверку указанного лагеря и обнаружила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.