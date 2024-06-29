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Число пострадавших от атаки на Севастополь выросло до четырех человек

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Четыре человека пострадали в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь утром 29 июня. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой», — написал он.

По словам губернатора, в городе также получили повреждения три частных дома, в трех многоквартирных домах выбило стекла в нескольких квартирах. Еще повреждения получили семь машин и мотоцикл, уточнил Развожаев.

«Также в результате ракетной атаки были повреждены две воздушные линии электропередачи в Балаклаве. Из-за этого без электроснабжения были дома на улицах Выгонной, Жукова, Морской Пехоты, Оздоровительной», — добавил он.

Как отметил губернатор, после проведения проверки сотрудниками МЧС энергетики начали восстановительные работы, к 16:00 мск электроснабжение потребителей было восстановлено. На данный момент все службы продолжают свою работу.

Ранее в этот день Развожаев сообщал о трех пострадавших.

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Этим утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Позже система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила две воздушные цели над городом. Развожаев уточнил, что осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

«Известия» в субботу показали кадры из Севастополя. По словам местного жителя Олега Советина, у него пострадал гараж, также выбиты стекла у автомобиля. Во время атаки ВСУ мужчина находился дома.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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