Карантин по бешенству ввели в одном из сел Тульской области
В селе Кузьменки Арсеньевского района Тульской области введет карантин по бешенству животных. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает ТСН24 со ссылкой на соответствующий указ, подписанный врио губернатора Дмитрием Миляевым.
Карантин продлится в течение 60 дней после ликвидации последнего животного, заболевшего бешенством. В этот период запрещено проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки, продавать, вывозить или ввозить животных на территорию села.
Какое животное заболело в Кузьменках, издание не сообщает, однако отмечает, что ранее в июне очаг бешенства также был выявлен в Одоеве.
В январе биолог Елена Никифорова рассказала «Известиям», по каким признакам можно определить, что бешенством заражена лиса. По ее словам, больную лису можно отличить по внешнему виду: из-за поражения вирусом центральной нервной системы у нее не полностью закрывается челюсть и торчит изо рта язык, затуманенный взгляд.