Пленный ВСУ заявил об отсутствии подготовленных позиций на харьковском направлении
Перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России на харьковском направлении украинская армия оказалась без подготовленных позиций, рассказал 29 июня военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Карпюк. Видеозаписью с пленным делится Минобороны РФ.
Военный отметил, что был мобилизован и прошел подготовку в ускоренном порядке. Сначала его направили в Донецк, а затем в Харьковскую область. По его словам, там российские войска наступали очень активно.
«Заняли позиции, немного их обустроили. Потом нас перекинули на другие позиции, там ничего не было. Мы с нуля делали позиции, там были пару дней, потом нас перекинули на еще одни позиции, ну и потом уже перекинули дальше», — сказал Карпюк.
На последней позиции он получил ранение в результате прилета FPV-дрона и был взят в плен российскими бойцами.
«Ребята, кто может, пускай сдаются в плен. Это выбор каждого», — заключил военнопленный.
Ранее, 25 июня, пленный боевик ВСУ Роман Федотов рассказал, что украинские военные на фронте испытывают усталость, им надоело участвовать в боевых действиях. Он отметил, что в плену у армии РФ с ним обращались совершенно нормально, соблюдая все его права.
Тогда же военнопленный Александр Милютенко заявил, что его отправили на фронт без подготовки, а подразделение «перетасовывали» два месяца с места на место.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.