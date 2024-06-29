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Сюжет:

Пленный ВСУ заявил об отсутствии подготовленных позиций на харьковском направлении

Пленный ВСУ: на харьковском направлении у ВСУ не было подготовленных позиций
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Перед наступлением Вооруженных сил (ВС) России на харьковском направлении украинская армия оказалась без подготовленных позиций, рассказал 29 июня военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Карпюк. Видеозаписью с пленным делится Минобороны РФ.

Военный отметил, что был мобилизован и прошел подготовку в ускоренном порядке. Сначала его направили в Донецк, а затем в Харьковскую область. По его словам, там российские войска наступали очень активно.

«Заняли позиции, немного их обустроили. Потом нас перекинули на другие позиции, там ничего не было. Мы с нуля делали позиции, там были пару дней, потом нас перекинули на еще одни позиции, ну и потом уже перекинули дальше», — сказал Карпюк.

На последней позиции он получил ранение в результате прилета FPV-дрона и был взят в плен российскими бойцами.

«Ребята, кто может, пускай сдаются в плен. Это выбор каждого», — заключил военнопленный.

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Ранее, 25 июня, пленный боевик ВСУ Роман Федотов рассказал, что украинские военные на фронте испытывают усталость, им надоело участвовать в боевых действиях. Он отметил, что в плену у армии РФ с ним обращались совершенно нормально, соблюдая все его права.

Тогда же военнопленный Александр Милютенко заявил, что его отправили на фронт без подготовки, а подразделение «перетасовывали» два месяца с места на место.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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