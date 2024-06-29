В Курской области три мирных жителя пострадали после обстрела ВСУ

В Курской области после обстрела со стороны украинской армии два мирных жителя получили контузию, а водитель автомобиля — ранение. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Контузию получили два местных жителя. В настоящее время они доставлены в Суджанскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь», — написал он в Telegram-канале.

Также, продолжил Смирнов, ранение по дороге в Суджу получил водитель автомобиля, его направили в Курскую областную больницу на обследование и лечение. Помимо этого, в Гуево повреждены семь домовладений, три машины, еще перебиты линия электоропередачи и газопровод. По словам врио главы региона, ремонтные работы начнутся, когда обстановка позволит это сделать.

Ранее в этот день врио губернатора региона Смирнов заявил, что пять человек, в том числе два ребенка, погибли в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Он отметил, что ночью украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района региона. Помимо этого, продолжил Смирнов, два члена семьи были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, им оказывают необходимую помощь.

Накануне вечером врио главы региона проинформировал, что за день ВСУ неоднократно обстреливали села Заолешенка, Троицкое, Веселое и Сергеевка, поселки Теткино, Краснооктябрьский и Новый Путь, деревни Елизаветовка и Викторовка. В результате этих атак никто не пострадал. Также фиксировались сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе в ряде населенных пунктов.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.