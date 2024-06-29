Минеральный источник Ургучан в Забайкалье официально признали лечебным

В Забайкальском крае официально признали лечебным минеральный источник Ургучан, расположенный в Балейском районе. Об этом в субботу, 29 июня, сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на соответствующее постановление регионального правительства, опубликованное на официальном портале правовых актов.

Территория минерального источника получила статус лечебно-оздоровительной местности.

«Признать территорию Ургучанского месторождения углекислых минеральных вод Балейского района Забайкальского края лечебно-оздоровительной местностью регионального значения», — приводит текст постановления информагентство.

Минеральный источник расположен на высоте 810 м над уровнем моря, выходит на поверхность в поросшей кустарником пойме небольшой реки Ургучан. Находится на территории одноименного горно-климатического бальнеологического курорта.