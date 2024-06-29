СК возбудил дело по факту гибели работника котельной в Чите при выгрузке золы
В Чите (Забайкальский край) возбуждено уголовное дело по факту гибели 50-летнего работника котельной при выгрузке угольной золы. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Трагедия произошла в минувшую среду, 26 июня, в поселке Антипиха. Следствие полагает, что 50-летний машинист бойлерной, находившийся на рабочем месте без спецодежды, получил серьезные ожоги, когда выгружал угольную золу с нарушением технологии.
Мужчину госпитализировали с ожогами 90% тела. Через несколько часов он скончался, пишет ИА ChitaMedia.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проведен осмотр котельной, изучаются документы, также следователи допрашивают ее руководство и работников.
В середине июня сообщалось, что в Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении рабочего, который задавил дорожным катком коллегу.