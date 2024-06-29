Один человек погиб и трое пострадали при столкновении авто в Приморье
В Уссурийском городском округе Приморского края в результате столкновения двух легковых авто погиб человек, еще трое, в том числе подросток, пострадали. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла днем в субботу, 29 июня, на автодороге Хабаровск – Владивосток – село Баневурово. По данным краевого УМВД, на которые ссылается ИА UssurMedia, водитель Mitsubishi Delica на регулируемом перекрестке не уступил дорогу Lexus RX.
В результате столкновения 60-летний водитель Mitsubishi погиб. Различные травмы получили водитель второй иномарки и два его пассажира, в том числе подросток 2009 года рождения.
Уссурийская прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств смертельной автокатастрофы.
В ночь на 27 июня на трассе в Красноярском крае водитель Volkswagen Touareg не справился с управлением и на большой скорости врезался в фуру, стоявшую на полосе разгона. Водитель легковушки погиб.