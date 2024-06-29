Журналист Херш заявил о необходимости для Байдена покинуть пост президента

Президенту США Джо Байдену пора готовить заявление о грядущем уходе в отставку. Об этом 28 июня заявил американский журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

К такому решению публицист пришел, проанализировав парадоксальную логику Байдена касаемо его последних внешнеполитических решений.

«Он и его помощники призывают к прекращению огня в Газе, которое не произойдет, но при этом продолжают поставлять оружие, которое делает прекращение огня менее вероятным», — написал Херш.

Он также отметил, что аналогичное отсутствие логики наблюдается в решении Байдена финансировать Украину — страну, которая не сможет выиграть в конфликте, и, несмотря на это, отказывается участвовать в переговорах.

«Реальность, стоящая за всем этим на протяжении нескольких месяцев, заключается в том, что президент просто перестал понимать противоречия политики, которую он и его советники по внешней политике проводили», — объяснил Херш, добавив, что Америка не должна иметь президента, который не знает, на что он подписался.

Журналист припомнил поведение президента во время предвыборных дебатов и пришел к выводу, что Байден находится не в состоянии занимать такой высокий пост.

«Он в плену и за последние шесть месяцев стремительно затерялся в нем», — заявил публицист.

Херш убежден, что Демократическая американская партия сейчас стоит перед «кризисом национальной безопасности». По его словам, нация поддерживает два разрушительных вооруженных конфликта с президентом, который явно не справляется со своими обязанностями, и, возможно, настало время начать подготовку речи об отставке,

«Что случилось с 25-й поправкой, которая позволяет вице-президенту и большинству членов кабинета министров объявить президента некомпетентным? Что происходит в Белом доме Байдена?» — заключительно спросил Херш читателей.

В этот же день редакционный совет The New York Times призвал Байдена отказаться от участия в президентских выборах. Издание пояснило, что, несмотря на прошлые президентские выборы 2020 года, по итогам которых Байден победил экс-президента Дональда Трампа, нельзя ожидать, что в этом году избиратели проигнорируют очевидное: президент США уже не тот человек, что четыре года назад.

Дебаты Байдена и Трампа прошли 27 июня в Атланте. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отмечает, что в Демократической партии США началась паника после выступления Байдена. В частности, вице-президент Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

22 июня Трамп заявил, что Байден скоро втянет США в третью мировую войну. Он назвал действующего главу Белого дома худшим президентом США. По мнению Трампа, при Байдене преступность в США вышла из-под контроля, «Европа в хаосе», а Ближний Восток «взрывается».

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.