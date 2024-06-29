Жильцы рассказали об условиях проживания в ветхом доме в Пензенской области

В рабочем поселке Тамала Пензенской области жильцам дома, в котором обрушилась крыша, приходилось делать ремонт за свой счет. Об этом 29 июня рассказала «Известиям» местная жительница Анастасия Петрова.

«Жильцы дома складывались собственными средствами и периодически делали ремонт за свой счет», ― заявила женщина.

По словам собеседницы, разрушение обвалившегося дома началось 10 лет назад. Жильцы в течение двух лет пытались решить проблему с реновацией крыши и добиться капитального ремонта здания. В мае текущего года ремонт крыши начался, однако при проведении работ произошло обрушение плит в квартире на втором этаже, и кровля обвалилась.

Как отметила Петрова, жители дома не знали, что управляющей компании у них нет и на балансе дом нигде не числится. В местной администрации жильцам заявили, что в отсутствие управляющей компании отчисляемые в Фонд капитального ремонта средства перенаправляются в федеральный бюджет.

В связи с этим жильцам ветхого дома предложили отозвать средства из фонда и заниматься восстановлением жилища самостоятельно. При этом в Тамале отсутствуют строительные компании и подрядчики.

«В доме на данный момент проживает около 12 человек, восемь квартир из 16. Пострадала квартира моей сестры и ее детей», ― сказала Петрова.

Ранее местные жители рассказывали, что им предложили временное жилье из маневренного фонда с непригодными условиями: стены комнат в здании покрыты плесенью. Кроме того, для 12 человек, оставшихся без крова, предоставили лишь три кровати без матрасов.

«Мы оперативно провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с приглашением прокуратуры. Прокуратура также оперативно отреагировала, все материалы проверки были переданы в Следственный комитет. Жителям было предложено разместиться в пункте временного размещения (ПВР)», ― прокомментировал глава Тамалинского района Владимир Васильев.

Чиновник отметил, что в обвалившемся доме проживают семь человек, которые отказались переехать в ПВР. Тем временем по результатам экспертизы комиссией было принято решение отключить в аварийном доме газ, жителей при этом обеспечили горячим питанием.

«Ремонт данного многоквартирного дома стал возможен только после нашего обращения в правительство Пензенской области», ― сказал чиновник.

Он подчеркнул, что местными властями выделены средства и подрядчик для восстановительных работ, а также заключен договор.

Об обрушении крыши в двухэтажном доме в Тамале стало известно 27 июня, сам инцидент произошел еще 18 июня. Люди продолжают жить в аварийном доме. По их словам, из-за постоянных дождей в проваленную крышу проникает вода, что вызывает опасения у собственников квартир из-за возможного обрушения потолка первого этажа.

Прокуратура Тамалинского района Пензенской области проводит проверку по факту обрушения потолочного перекрытия многоквартирного жилого дома.