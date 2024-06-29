Лавров и глава МИД Ирана высказали обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Али Багери-Кяни в ходе телефонного разговора высказали серьезную обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Об этом 28 июня сообщило МИД РФ на официальном сайте.

«Стороны высказали серьезную обеспокоенность опасной эскалацией напряженности в регионе, возникшей вследствие неурегулированности многочисленных кризисов, прежде всего в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главным приоритетом министров стало решение проблем на Ближнем Востоке прежде всего политико-дипломатическими средствами.

В министерстве уточнили, что Лавров пожелал министру успешного проведения президентских выборов в Иране. Также сообщается, что министры условились и дальше продолжать тесно взаимодействовать в интересах решения практических, представляющих взаимный интерес вопросов.

Ранее, 25 июня, советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил «Известиям», что урегулирование конфликта осложняется тем, что Израиль и базирующееся на территории Ливана ливанское движение «Хезболла» не ведут прямых переговоров.

24 июня сообщалось, что МИД Кувейта призвал своих граждан к эвакуации из Ливана из-за обострения обстановки в стране. Кроме того, днем ранее власти Канады направили военных для эвакуации 45 тыс. граждан из Ливана.

22 июня СМИ сообщили, что США будут готовы поддержать Израиль в случае войны с «Хезболлой». Телеканал CNN также отметил, что Белый дом опасается способности «Хезболлы» преодолеть воздушную оборону Израиля, в том числе и «хваленую систему противоракетной обороны «Железный купол».

До этого, 18 июня, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Израиль утвердил оперативные планы наступления на территории Ливана, приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.