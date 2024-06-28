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На украденные аккаунты с «Госуслуг» оформляют мигрантов

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Украденные аккаунты с «Госуслуг» появились в даркнете. Учетную запись берут мошенники для оформления нелегалов, сообщает телеканал «Известия». Стоит доступ в личный кабинет от 600 до 800 рублей. Через аккаунты могут регистрировать иностранцев без ведома владельца. Махинаторы используют данные выписки из ЕГРН на «Госуслугах». Как рассказывают эксперты, пока что такие случаи единичны. Однако сейчас контроль за учетом мигрантов ужесточился. Поэтому нелегалы будут искать способы обойти закон. Уберечь аккаунт помогает двухфакторная идентификация. Лучший способ защититься от взлома — подтверждать личность по биометрии. Также сложно получить доступ, если код приходит из приложения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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