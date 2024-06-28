Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате служащим по контракту

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате для военных, равной пенсии за выслугу лет для проходящих службу по контракту. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу, 28 июня, на сайте Кремля.

Компенсация положена участникам спецоперации, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и являющимся получателями пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена при поступлении их на военную службу.

Также Путин поручил правительству в двухмесячный срок определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям военных контрактников.

«Правительству Российской Федерации: а) в 2-месячный срок определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты, установленной настоящим указом; б) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа», — говорится в документе.

Ранее, 30 мая, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что пенсии для военных пенсионеров будут проиндексированы на 5,1% c 1 октября. До этого Минфин планировал индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%. То есть пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции, отметил министр финансов.

В середине мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова пообещала продолжить работу по осуществлению всех мер поддержки для участников СВО в полном объеме. Она подчеркнула, что указанные формы поддержки должны предоставляться без препятствий и волокиты.