Две опоры установили для моста через реку Великую в Пскове
Рабочие установили две опоры для моста через рек Великую на Северном обходе Пскова. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на Telegram-канал «Псков. За рулем».
Всего под мостом будет построено шесть опор. К месту строительства ведется доставка металлоконструкции пролетного строения. Кроме того, завершена подготовка стапельной площадки, с которой будет вестись надвижка пролетного строения.
В то же время ведется строительство бетонных опор для скотопрогона в деревне Родина Псковского района.
Строительство Северного обхода Пскова ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Проезд соединяет региональную трассу Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье с федеральной трассой А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонией.