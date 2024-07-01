За чем следить инвестору на этой неделе

Расклад на рынке акций остается умеренно неблагоприятным из-за тяготения рубля к укреплению — это невыгодно для экспортеров, что влияет на стоимость их ценных бумаг, рассказали аналитики ФГ «Финам». Помимо того, сильны ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ до 17–18% на следующем заседании 26 июля — это также не на руку компаниям. Кроме того, продолжается дивидендный сезон, после завершения которого инвесторы могут вывести часть средств из акций в облигации.

Во вторник, 2 июля, Мосбиржа опубликует операционные результаты за июнь, сообщили в «Финаме». Площадка может показать достаточно высокие объемы торгов, что поддержит акции компании. Тем не менее на бумаги будут давить новые санкции против Мосбиржи.

Среда, 3 июля, — последний день для покупки акций «Татнефти», а также электросетевых компаний «Россети Центр» и «Россети Волга» с дивидендами, сообщила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. После выплат акционерам стоимость бумаг компании может временно снизиться.

В четверг будет последняя возможность стать держателем акций «Ренессанс страхования», автопроизводителя «Солерс» и электросетевой компании «Россети Московский регион» до момента выплаты дивидендов, добавили в «Цифра брокер».

Пятница станет последним днем для покупки акций «Газпром нефти», Совкомбанка и производителя аквакультурного лосося «Инарктика» с дивидендами, добавили в «Финаме».

Рынок облигаций на этой неделе останется очень волатильным — он будет реагировать на статистику по инфляции и сигналы ЦБ по развитию денежно-кредитной политики, отметили аналитики «Финама». Такая ситуация может сохраниться вплоть до 26 июля, когда состоится следующее заседание регулятора по ключевой ставке.

Рубль на этой неделе будет торговаться по курсу 83–85 за доллар, 89–91 за евро и 11–11,5 за юань, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 3100–3200 пунктов.