Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Армия
Сержант Артемов спас более 300 сослуживцев в зоне СВО за несколько месяцев
Экономика
В РФ пройдет эксперимент по маркировке пиротехники, огнетушителей и моторных масел
Экономика
В России начались эксперименты по маркировке коктейлей и бакалеи
Мир
CNN сообщила о повышенной готовности военных баз США в Европе из-за угрозы теракта
Происшествия
В Белгородской области девочка погибла при атаке дрона ВСУ на автомобиль
Мир
Прокуратура Греции обвинила граждан Казахстана в поджоге на острове Гидра
Общество
Красноярская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию Azur Air
Армия
Минобороны сообщило о применении мототранспорта при освобождении Старомайорского
Общество
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге посетили гости из 16 стран
Мир
Оставшиеся госпитали в секторе Газа прекратят работу в течение двух дней
Общество
У гостиницы Four Seasons в Москве собралась толпа фанатов Канье Уэста
Мир
На Украине порекомендовали каждой семье закупить энергооборудование
Мир
Йеменские хуситы атаковали судно под флагом Либерии беспилотным катером
Культура
Продюсер Рудковская сообщила о приезде американского рэпера Канье Уэста в Москву
Мир
На Новолипецком металлургическом комбинате сообщили об атаке беспилотников

За чем следить инвестору на этой неделе

Какие компании планируют выплатить дивиденды в ближайшее время
0
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расклад на рынке акций остается умеренно неблагоприятным из-за тяготения рубля к укреплению — это невыгодно для экспортеров, что влияет на стоимость их ценных бумаг, рассказали аналитики ФГ «Финам». Помимо того, сильны ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ до 17–18% на следующем заседании 26 июля — это также не на руку компаниям. Кроме того, продолжается дивидендный сезон, после завершения которого инвесторы могут вывести часть средств из акций в облигации.

Во вторник, 2 июля, Мосбиржа опубликует операционные результаты за июнь, сообщили в «Финаме». Площадка может показать достаточно высокие объемы торгов, что поддержит акции компании. Тем не менее на бумаги будут давить новые санкции против Мосбиржи.

Среда, 3 июля, — последний день для покупки акций «Татнефти», а также электросетевых компаний «Россети Центр» и «Россети Волга» с дивидендами, сообщила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. После выплат акционерам стоимость бумаг компании может временно снизиться.

Инфографика

В четверг будет последняя возможность стать держателем акций «Ренессанс страхования», автопроизводителя «Солерс» и электросетевой компании «Россети Московский регион» до момента выплаты дивидендов, добавили в «Цифра брокер».

Облигации в полете: разуверились ли инвесторы в победе над инфляцией
Котировки российских государственных бумаг упали до минимума с апреля 2022 года

Пятница станет последним днем для покупки акций «Газпром нефти», Совкомбанка и производителя аквакультурного лосося «Инарктика» с дивидендами, добавили в «Финаме».

Рынок облигаций на этой неделе останется очень волатильным — он будет реагировать на статистику по инфляции и сигналы ЦБ по развитию денежно-кредитной политики, отметили аналитики «Финама». Такая ситуация может сохраниться вплоть до 26 июля, когда состоится следующее заседание регулятора по ключевой ставке.

Инфографика

Рубль на этой неделе будет торговаться по курсу 83–85 за доллар, 89–91 за евро и 11–11,5 за юань, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Индекс Мосбиржи может двигаться в диапазоне 3100–3200 пунктов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024