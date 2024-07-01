Эксперт поддержал корректировку тарифов на платные парковки в Москве

Корректировка тарифов на парковку в точках притяжения Москвы позволит лучше управлять балансом спроса и предложения в этой сфере, заявил член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Тиньков.

«Решение точечно скорректировать тарифы на парковках продиктовано увеличившимся спросом на парковочные места. Платная парковка должна регулировать этот спрос, чтобы люди, которые готовы заплатить за парковку, могли всегда найти место для автомобиля. Спрос на парковочные места в точках притяжения в центре Москвы всегда будет оставаться повышенным, но с корректировкой тарифов в сторону увеличения должна вырасти оборачиваемость парковочного места, водители будут задумываться о целесообразности использования личного транспорта. Получаемая статистика по парковкам позволяет корректировать спрос на парковочные места с точки зрения соблюдения баланса интересов всех сторон», — заявил эксперт.

Как ранее сообщалось, с 1 июля в Москве изменились тарифы на парковку на ряде улиц. На 12 улицах, где парковки не заполнялись даже наполовину, стоимость была снижена, на 12% улиц, где средняя занятость машиномест превышает 80%, тарифы также были скорректированы.

В Дептрансе Москвы напомнили, что с 5 августа находить парковочные места возле дома станет проще жителям еще 88 участков улиц в районе точек притяжения. В Департаменте транспорта отметили, что все адреса согласованы с местными муниципальными депутатами. Парковка останется бесплатной для жителей районов. Таким образом, проживающим здесь жителям станет комфортнее парковаться — нужно только оформить резидентное разрешение.